«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 19:59

В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв

Аэродром Баграм Аэродром Баграм Фото: Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

У ворот военной базы Баграм в афганской провинции Парван прогремел взрыв, сообщает информационное агентство «Джомхур» со ссылкой на местные источники. Инцидент произошел на восточном въезде базы, известном как «Си дукан», через который проходит большая часть передвижений на объекте.

Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием «Си дукан», — говорится в сообщении.

Ворота «Си дукан» считаются одними из главных контрольно-пропускных пунктов военной базы Баграм. Из-за ограничений в районе объекта информационное агентство не смогло получить подробности о последствиях взрыва: о пострадавших или разрушениях не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал от Афганистана вернуть контроль над авиабазой Баграм. В своем обращении он предупредил, что в случае отказа страну ожидают серьезные последствия.

Позднее афганские власти призвали США отказаться от силового давления и соблюдать договоренности, достигнутые в Дохе. Заместитель представителя правительства Хамдулла Фитрат подчеркнул, что Вашингтону следует уважать территориальную целостность Афганистана и не повторять прошлых ошибок.

Афганистан
взрывы
военные
авиабазы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше
«Путь катастрофичен»: в ФРГ испугались последствий непризнания Палестины
Десятки тысяч человек пришли проститься с убитым сторонником Трампа
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры
Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ
Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа
Трамп признался в «странной» детской мечте
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным
Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине
«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа
Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами
В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео
ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России
Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа
В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС
Убивший трехлетнюю дочь житель Кубани раскрыл детали жуткого плана
Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки
В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.