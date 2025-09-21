В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв

У ворот военной базы Баграм в афганской провинции Парван прогремел взрыв, сообщает информационное агентство «Джомхур» со ссылкой на местные источники. Инцидент произошел на восточном въезде базы, известном как «Си дукан», через который проходит большая часть передвижений на объекте.

Местные источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием «Си дукан», — говорится в сообщении.

Ворота «Си дукан» считаются одними из главных контрольно-пропускных пунктов военной базы Баграм. Из-за ограничений в районе объекта информационное агентство не смогло получить подробности о последствиях взрыва: о пострадавших или разрушениях не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал от Афганистана вернуть контроль над авиабазой Баграм. В своем обращении он предупредил, что в случае отказа страну ожидают серьезные последствия.

Позднее афганские власти призвали США отказаться от силового давления и соблюдать договоренности, достигнутые в Дохе. Заместитель представителя правительства Хамдулла Фитрат подчеркнул, что Вашингтону следует уважать территориальную целостность Афганистана и не повторять прошлых ошибок.