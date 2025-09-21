Афганистан призвал США не повторять «прошлых неудачных подходов» в отношениях между странами, заявил заместитель представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в соцсети Х. По его мнению, Вашингтон должен придерживаться реалистичного и разумного подхода, соблюдая соглашение, достигнутое в Дохе, а именно: не использовать силы против территориальной целостности и политической независимости Афганистана.

Вместо повторения неудачного опыта прошлого следует придерживаться реалистичного и рационального подхода, — написал Фитрат.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предупредил о ядерной угрозе для России и ее союзников в случае возвращения США на авиабазу Баграм в Афганистане. По мнению эксперта, база может стать плацдармом для операций против Ирана и дестабилизации региона, включая эскалацию конфликтов между Индией и Пакистаном. Кроме того, американское присутствие возобновит наркотрафик и незаконный оборот оружия, а также создаст препятствия для интеграции Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества.