21 сентября 2025 в 19:29

Афганистан предостерег США от повторения ошибок прошлого

Афганистан призвал США соблюдать достигнутое в Дохе соглашение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Афганистан призвал США не повторять «прошлых неудачных подходов» в отношениях между странами, заявил заместитель представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в соцсети Х. По его мнению, Вашингтон должен придерживаться реалистичного и разумного подхода, соблюдая соглашение, достигнутое в Дохе, а именно: не использовать силы против территориальной целостности и политической независимости Афганистана.

Вместо повторения неудачного опыта прошлого следует придерживаться реалистичного и рационального подхода, — написал Фитрат.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предупредил о ядерной угрозе для России и ее союзников в случае возвращения США на авиабазу Баграм в Афганистане. По мнению эксперта, база может стать плацдармом для операций против Ирана и дестабилизации региона, включая эскалацию конфликтов между Индией и Пакистаном. Кроме того, американское присутствие возобновит наркотрафик и незаконный оборот оружия, а также создаст препятствия для интеграции Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества.

