21 сентября 2025 в 18:49

Политолог ответил, чем грозит РФ возможное возвращение США в Афганистан

Политолог Перенджиев: возвращение США в Афганистан станет ядерной угрозой для РФ

Военная авиабаза Баграм в Афганистане Военная авиабаза Баграм в Афганистане Фото: Rahmatullah ALizadah/XinHua/Global Look Press

Возможное возвращение США военной авиабазы Баграм в Афганистане станет ядерной угрозой для России и ее союзников, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, в случае возобновления присутствия американцев в регионе база Баграм может стать площадкой для военных операций США против Ирана.

Военная база — это определенная угроза для наших военных союзников и их влияния. Это также создает возможность вмешательства в отношения между Индией и Пакистаном. Индия и Пакистан — члены ШОС, и мы знаем об их территориальных спорах и возникающих вооруженных конфликтах. Нам нужно избежать этих конфликтов. На этой базе может находиться ядерное оружие и ядерные бомбардировщики, что создает ядерную угрозу не только для наших союзников, но и для нас непосредственно. Почему Трамп так активно интересуется этой базой? Потому что Афганистан может стать плацдармом для американских операций, включая возможность бомбардировок Ирана с его территории, ― объяснил Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Афганистаном. Но, по его мнению, военное присутствие США окажет негативное влияние на сближение двух государств. Также политолог подчеркнул, что в этом случае в регионе может возобновиться незаконный оборот оружия и наркотрафик.

Если США вдруг решатся каким-то образом вернуть свое присутствие в Афганистане, то база Баграм создает негатив для нашей национальной безопасности. Потому что Афганистан — это граница с нашими союзниками, такими как Таджикистан, Киргизия и, возможно, Узбекистан, который является государством в составе ШОС. В Ташкенте находится штаб-квартира региональной антитеррористической структуры ШОС. Хочу сказать, что мы пытаемся вовлечь Афганистан в качестве полноправного члена ШОС. Нам нужно наладить отношения с Афганистаном, а получается, что американцы, находясь там, снова начнут оказывать негативное влияние, ― отметил Перенджиев.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Афганистан может столкнуться с серьезными последствиями, если его власти откажутся вернуть Соединенным Штатам контроль над авиабазой Баграм. Он предупредил, что в случае отказа произойдет «что-то плохое».

