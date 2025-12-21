Россиянка посетила Афганистан и раскрыла, каково там жить женщинам

После стабилизации политической ситуации Афганистан все равно остался страной, где систематически нарушают права женщин, рассказала корреспондентка Lenta.ru Мария Семенова после визита в государство. По ее словам, женщины должны вести себя тихо и не появляться на улицах без мужчин.

Журналистка рассказала историю женщины Марии, которая несколько лет назад мечтала открыть собственную юридическую фирму, а теперь вынуждена сидеть дома — убираться и готовить. Теперь для нее единственный повод сменить домашнюю одежду — поход на рынок.

Другая девушка — 25-летняя Сохиле из Кабула — до прихода талибов к власти мечтала, что будет заниматься спортом, кино или искусством. В итоге запрет на образование лишил ее таких возможностей. Сейчас Сохиле закрытый человек, который живет в страхе из-за прошлого. Она боится, что власти узнают о ее опыте работы актрисой.

Ранее в городе Герат на западе Афганистана начала работу первая радиостанция, ориентированная исключительно на женщин, сообщает портал Tolo news. По словам журналистки Саади Нияр Язданпараст, в студии Nawaye Zan («Голос женщины») трудятся более 10 женщин-журналистов. Они разрабатывают и транслируют программы об успехах девушек, их трудностях и вызовах.