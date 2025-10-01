Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:40

Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета

Правительство талибов в Афганистане опровергло запрет интернета в стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство талибов в Афганистане опровергло запрет интернета в стране, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники. По информации властей, проблемы с Сетью возникли из-за использования старого оптоволокна, которое нужно заменить.

То, что мы ввели запрет на интернет, — это не что иное, как слухи, — говорится в заявлении.

29 сентября международная служба мониторинга сетей NetBlocks сообщила, что в Афганистане произошло масштабное отключение интернета. По данным источника, власти приняли такие меры в рамках политики соблюдения норм нравственности. Кроме интернета, перебои наблюдались в работе телефонной связи. Также, по словам некоторых афганских чиновников, осложнилась работа государственных служб.

До этого в Кабуле «Талибан» начал кампанию по закрытию женских косметических салонов — около 60 тысяч женщин остались без работы. Во время рейдов уничтожали или конфисковывали оборудование салонов. Принятые меры особенно сильно ударили по доходам семей, где женщины — единственные кормильцы.

