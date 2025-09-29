Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 21:42

Афганистан остался без интернета

NetBlocks: в Афганистане произошло полное отключение интернета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Афганистане произошло полное отключение интернета, сообщила международная служба мониторинга сетей NetBlocks. По данным источника, власти приняли такие меры в рамках политики соблюдения норм нравственности.

Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти «Талибана» предпринимают шаги по соблюдению нравственности, — говорится в сообщении.

Кроме интернета, перебои наблюдаются и в работе телефонной связи. Чиновники признались, что решение верховного лидера Исламского Эмирата Афганистан Хайбатуллы Ахундзада ограничить использование проводного интернета также осложнило работу государственных служб.

Ранее правительство Афганистана запретило использовать в вузах учебники, написанные женщинами, сославшись на исламские нормы. Под запрет попали 140 книг, среди которых — учебники по технике безопасности. Всего изъяли 680 изданий.

До этого в Кабуле «Талибан» начал кампанию по закрытию женских косметических салонов — около 60 тысяч женщин остались без работы. Во время рейдов уничтожали или конфисковывали оборудование салонов. Принятые меры особенно сильно ударили по доходам семей, где женщины — единственные кормильцы.

Афганистан
интернет
отключения
мобильная связь
