В Афганистане приняли еще одно решение против женщин В Афганистане запретили преподавать в вузах по написанным женщинами книгам

Правительство Афганистана запретило преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами, сообщил телеканал BBC. «Талибан» объяснил решение исламским правом и особенностями культуры страны.

Как отметил канал, среди вызывающих опасения у талибов 680 книг 140 написаны женщинами. В числе изъятой властями литературы оказались работы по технике безопасности в лабораториях. Бывший заместитель министра юстиции Афганистана Закия Адели назвала принятые правительством меры предсказуемыми.

Ранее сообщалось, что в Кабуле представители «Талибана» начали масштабную кампанию по закрытию косметических салонов для женщин. Под ограничения подпали сотни подобных заведений в столице Афганистана. До введения запрета в столичных салонах красоты было занято порядка 60 тысяч женщин, многие из которых являлись единственными кормильцами в своих семьях.

До этого десятки молодых женщин были задержаны в Кабуле сотрудниками Министерства Талибана по распространению добродетели и предотвращению порока за предполагаемое нарушение дресс-кода. Аресты прошли в нескольких районах столицы.