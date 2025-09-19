Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 12:09

В Афганистане приняли еще одно решение против женщин

В Афганистане запретили преподавать в вузах по написанным женщинами книгам

Фото: Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

Правительство Афганистана запретило преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами, сообщил телеканал BBC. «Талибан» объяснил решение исламским правом и особенностями культуры страны.

Как отметил канал, среди вызывающих опасения у талибов 680 книг 140 написаны женщинами. В числе изъятой властями литературы оказались работы по технике безопасности в лабораториях. Бывший заместитель министра юстиции Афганистана Закия Адели назвала принятые правительством меры предсказуемыми.

Ранее сообщалось, что в Кабуле представители «Талибана» начали масштабную кампанию по закрытию косметических салонов для женщин. Под ограничения подпали сотни подобных заведений в столице Афганистана. До введения запрета в столичных салонах красоты было занято порядка 60 тысяч женщин, многие из которых являлись единственными кормильцами в своих семьях.

До этого десятки молодых женщин были задержаны в Кабуле сотрудниками Министерства Талибана по распространению добродетели и предотвращению порока за предполагаемое нарушение дресс-кода. Аресты прошли в нескольких районах столицы.

Афганистан
Талибан
женщины
книги
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.