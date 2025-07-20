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20 июля 2025 в 23:19

В Кабуле арестовали десятки женщин за нарушение дресс-кода

AI: в Кабуле состоялись аресты молодых женщин из-за нарушения дресс-кода

Афганистан Афганистан Фото: Ziaodin Azad/XinHua/Global Look Press

Десятки молодых женщин были задержаны в Кабуле сотрудниками министерства Талибана по распространению добродетели и предотвращению порока за предполагаемое нарушение дресс-кода. Аресты прошли в нескольких районах столицы в конце недели, сообщает Afghanistan International.

Оперативники полиции нравов (мохтасибы) проводили задержания в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги. Свидетели сообщают, что сотрудники врывались в рестораны, торговые центры, хватали женщин прямо на улицах и увозили в неизвестном направлении без объяснений. В районе Коте Санги, по данным источников, задержанных избивали перед помещением в машины.

Очевидцы сообщают, что талибы применяли физическую силу во время арестов и что во время операций не присутствовали женщины-полицейские, — подчеркивает издание.

Ситуация не ограничилась этими районами. Портал указывает, что только на прошлой неделе около 100 женщин были задержаны при аналогичных обстоятельствах в центральных и западных районах Кабула (Шахр-е Нау, Дашт-е Барчи). Задержания фиксировались на рынках, улицах и даже в больницах, причем никаких официальных обвинений женщинам не предъявлялось.

Жители других районов, включая Риг Ришан и Таймани, также отмечают усиление патрулирования и новые случаи задержаний. Власти Афганистана пока никак не прокомментировали причины этих масштабных задержаний.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте интернета начали предлагать туры в Афганистан. Поездка рассчитана на восемь дней и семь ночей, стоимость варьируется от $2840 (223 тысячи рублей) до $3240 (254 тысячи рублей). Условия участия включают отдельную оплату за международный перелет в Кабул, медицинскую страховку, визу и охрану на месте.

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