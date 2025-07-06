Раскрыты подробности первых туров в Афганистан

В российском сегменте интернета начали предлагать туры в Афганистан, сообщает Telegram-канал SHOT. Поездка рассчитана на восемь дней и семь ночей, стоимость варьируется от $2840 (223 тысячи рублей) до $3240 (254 тысячи рублей).

Условия участия включают отдельную оплату за международный перелет в Кабул, медицинскую страховку, визу и охрану на месте. Организаторы обещают, что первая группа туристов отправится в Афганистан уже через неделю.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе сообщила о значительном снижении спроса на туры в страны Ближнего Востока, отметив, что около 60% туристов продолжают бронировать поездки в регион. В качестве альтернативы она предложила Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд, где стоимость тура с проживанием в четырехзвездочном отеле составляет около 120 тысяч рублей.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала о доступных туристических маршрутах на выходные в Великий Новгород и Казань, где можно осмотреть ключевые достопримечательности. В Новгороде она рекомендовала посетить памятник Тысячелетию России, Софийский собор и музей изобразительных искусств, а в Казани — Храм всех религий, набережную озера Кабан и мечеть Кул-Шариф, не забыв попробовать местный чак-чак. По ее оценкам, бюджет поездки составит от 10 до 27 тысяч рублей.