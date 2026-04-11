11 апреля 2026 в 13:28

Спецкомиссия из Кабула займется делом о кровавой бойне в парке отдыха

Афганские власти создадут комиссию для расследования нападения в Герате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Афганские власти создадут специальную комиссию для расследования массового убийства в парке отдыха в провинции Герат, пишет Afghanistan International. По информации источников, также в Кабуле запланирована встреча с представителями талибов.

Ожидается прибытие в Герат специальной комиссии из Кабула для расследования инцидента, а шиитские улемы (ученые-богословы. — NEWS.ru) проведут встречу с участием представителей талибов, — сказано в публикации.

Ранее неизвестные на мотоциклах открыли огонь из автоматов по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат. Как минимум семь человек погибли, еще минимум 13 получили ранения. Жители уезда Инджиль утверждают, что жертвы совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага».

До этого в центре Москвы на улице Солянка произошла стрельба с участием молодых людей. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого прозвучали два выстрела. Подозреваемого в стрельбе оперативно задержали. Пострадавший молодой человек был госпитализирован.

Мир
Афганистан
талибы
массовые убийства
