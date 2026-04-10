В Афганистане семь человек погибли при стрельбе в парке

Неустановленные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат, сообщают афганские СМИ и МВД. В ведомствах отметили, что как минимум семь человек погибли, еще минимум 13 получили ранения.

В публикациях указано, что гератская региональная больница переживает сегодня один из самых трудных дней, произошедшее там назвали бойней. При этом очевидец, по данным журналистов, рассказал, что сначала стрелки застрелили мужчин на глазах женщин и детей, отведя их в сторону, а затем добили остальных. Среди жертв есть также дети. Жители Инджиля утверждают, что убитые и раненые люди совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага».

Неизвестные вооруженные лица на мотоциклах открыли огонь по гражданам, которые собрались там для отдыха и прогулок, — подтвердили в МВД.

Ранее три человека погибли и еще восемь пострадали в Афганистане из-за новых обстрелов со стороны пакистанских военных. Атакам подверглись уезды Спира, Зазай-Майдан и Горбаз. Среди гражданских объектов под удары попали рынок и клиника.