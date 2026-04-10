10 апреля 2026 в 19:57

В Афганистане семь человек погибли при стрельбе в парке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неустановленные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат, сообщают афганские СМИ и МВД. В ведомствах отметили, что как минимум семь человек погибли, еще минимум 13 получили ранения.

В публикациях указано, что гератская региональная больница переживает сегодня один из самых трудных дней, произошедшее там назвали бойней. При этом очевидец, по данным журналистов, рассказал, что сначала стрелки застрелили мужчин на глазах женщин и детей, отведя их в сторону, а затем добили остальных. Среди жертв есть также дети. Жители Инджиля утверждают, что убитые и раненые люди совершали паломничество к шиитской святыне «Сейед Мохаммад Ага».

Неизвестные вооруженные лица на мотоциклах открыли огонь по гражданам, которые собрались там для отдыха и прогулок, — подтвердили в МВД.

Ранее три человека погибли и еще восемь пострадали в Афганистане из-за новых обстрелов со стороны пакистанских военных. Атакам подверглись уезды Спира, Зазай-Майдан и Горбаз. Среди гражданских объектов под удары попали рынок и клиника.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

