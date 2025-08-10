Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 10:31

Талибы пошли на новый жесткий шаг по отношению к женщинам

Tolo News: талибы массово закрывают женские салоны красоты в Кабуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кабуле представители движения «Талибан» начали масштабную кампанию по закрытию косметических салонов для женщин, сообщает портал Tolo News. Под ограничения подпали сотни подобных заведений в столице Афганистана. До введения запрета в столичных салонах красоты было занято порядка 60 тысяч женщин, многие из которых являлись единственными кормильцами в своих семьях.

Очевидцы сообщают, что талибы, проводя проверки зданий в Кабуле, выявляли салоны красоты, уничтожали их или же конфисковывали их оборудование. Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни работающих в этой сфере женщин, — говорится в публикации.

Ранее глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев положительно оценил перспективы организации туров в Афганистан под эгидой «Талибана». В ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета, парламентарий отметил потенциальную привлекательность такого направления для российских туристов.

До этого министр информации и культуры Афганистана Хайрулла Хайрхва заявил о выполнении талибами всех необходимых условий для международного признания. Чиновник напомнил о соблюдении властями положений мирного соглашения, подписанного в Дохе в 2020 году. Хайрхва призвал мировое сообщество последовать примеру России и признать новые афганские реалии.

талибы
Афганистан
красота
женщины
