«Почему нет?»: в Госдуме оценили идею проводить «Талибан-туры» в Афганистан

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев положительно оценил идею проведения «Талибан-туров» в Афганистан. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru в рамках пресс-конференции по итогам работы думского комитета, он отметил, что это направление действительно может быть интересно россиянам.

Я в первый раз когда увидел все эти сообщения, воспринял [их] как шутку. Потому что была такая провокационная реклама, видеоролик был провокационный... Но потом через какое-то время подумал: почему нет? — сказал он.

Тарбаев отметил, что такие туры возможны в случае обеспечения россиянам безопасности и хорошего качества туристических услуг. По его мнению, в Афганистане могут найтись места, на которые будет интересно посмотреть и получить эмоции.

Туризм же — это ведь про эмоции. Поэтому — при соблюдении всех важных критериев — почему нет? Я думаю, это может быть интересно какой-то группе людей в нашей стране, — заключил он.

В июне организатор поездок предприниматель Анатолий Аронов заявил NEWS.ru, что первая группа россиян намерена поучаствовать в первых турах для поездки в столицу Афганистана Кабул. Стоить такие экскурсии будут примерно $1,5 тысячи. По словам предпринимателя, уже заключен договор с посольством Афганистана.