Афганистан во главе с «Талибаном» выполнил все условия для международного признания, заявил министр информации и культуры страны Хайрулла Хайрхва. По его словам, власти действовали в рамках мирного соглашения, достигнутого в Дохе в 2020 году. Глава ведомства призвал другие страны последовать примеру России, пишет Afghanistan International.

Власти Афганистана выполнили все условия, необходимые для официального международного признания в соответствии с соглашением о восстановлении мира в Афганистане, достигнутым в Дохе, — отметил Хайрхва.

Министр подчеркнул, что международное сообщество должно принять реальность. Он добавил, что в Афганистане восстановлена безопасность, остановлено производство наркотиков и искоренена коррупция. По словам Хайрхвы, эти достижения значимы не только для Афганистана, но и для всего мира.