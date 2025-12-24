«Имеющие целью развалить нашу страну»: Медведев сравнил «Талибан» и Запад Медведев: от «Талибана» было меньше вреда, чем от западных структур

Движение «Талибан» в период, когда считалось террористическим, причинило России меньший ущерб, чем поддерживаемые Западом общественные структуры, продвигающие идеи распада страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, все эти сомнительные структуры лишь прикрывались благими целями.

Давайте будем честны: долго находившееся в соответствующих списках движение «Талибан» принесло современной России намного меньше ущерба, чем все эти псевдонаучные учреждения, имеющие целью развалить нашу страну под личиной помощи угнетенным, — сообщил он.

Ранее Медведев заявил, что украинский национализм нужно признать деструктивной идеологией. Замглавы Совбеза РФ добавил, что процветающая на Украине идеология — рукотворный политический проект, ставший враждебным актом Запада против России.

До этого американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер сообщил, что Москва незамедлительно и жестко ответит в случае ударов НАТО по Калининградской области. Так он прокомментировал заявление командующего сухопутными войсками Альянса генерала Кристофера Донахью, который допустил возможность обесточивания региона.