«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена

Представители США и Афганистана ведут тайные переговоры, касающиеся судьбы заключенных, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В частности, «Талибан» добивается освобождения предполагаемого «переводчика» и «курьера» бывшего главы «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Усамы бен Ладена Мухаммада Рахима. Взамен движение предлагает передать США нескольких американских граждан.

Мы хотим, чтобы этих двух американских заключенных освободили, и в то же время должна проясниться судьба нашего заключенного, находящегося в Гуантанамо, — утверждает представитель «Талибана» Забиулла Муджахид.

Как утверждают источники, за последний год из Афганистана были освобождены по меньшей мере пять американских заключенных. Однако, несмотря на это, дальнейшие дискуссии зашли в тупик.

Ранее Германия стала первой страной Евросоюза, которая начала прямые контакты с «Талибаном». В Берлине рассчитывают, что этот шаг побудит и другие европейские государства последовать их примеру.