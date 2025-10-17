В Европе решили договариваться с талибами Politico: Германия решила сотрудничать с «Талибаном» по вопросу депортации

Германия стала первой страной Евросоюза, которая начала прямые контакты с афганским движением «Талибан», сообщает Politico. По данным журналистов, в Берлине рассчитывают, что этот шаг побудит и другие европейские государства последовать их примеру.

В рамках нового подхода немецкие власти проводят переговоры с афганскими властями об увеличении числа авиарейсов. Кроме того, талибам было разрешено работать в консульстве Афганистана, которое находится на территории Германии.

Как заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, в ближайшее время ожидается подписание соответствующего соглашения. Этот документ позволит на регулярной основе возвращать на родину мигрантов из Афганистана.

Инициатива Берлина уже вызвала интерес у нескольких стран-членов ЕС. В частности, Австрия и Бельгия рассматривают немецкий подход в качестве возможного образца для собственной политики.

Ранее международная служба мониторинга сетей NetBlocks сообщила, что в Афганистане произошло масштабное отключение интернета. По данным источника, власти приняли такие меры в рамках политики соблюдения норм нравственности. Позже правительство талибов опровергло запрет интернета в стране, объяснив проблемы с Сетью использованием старого оптоволокна, нуждающегося в замене.