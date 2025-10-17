Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:08

В Европе решили договариваться с талибами

Politico: Германия решила сотрудничать с «Талибаном» по вопросу депортации

Фото: Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press

Германия стала первой страной Евросоюза, которая начала прямые контакты с афганским движением «Талибан», сообщает Politico. По данным журналистов, в Берлине рассчитывают, что этот шаг побудит и другие европейские государства последовать их примеру.

В рамках нового подхода немецкие власти проводят переговоры с афганскими властями об увеличении числа авиарейсов. Кроме того, талибам было разрешено работать в консульстве Афганистана, которое находится на территории Германии.

Как заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, в ближайшее время ожидается подписание соответствующего соглашения. Этот документ позволит на регулярной основе возвращать на родину мигрантов из Афганистана.

Инициатива Берлина уже вызвала интерес у нескольких стран-членов ЕС. В частности, Австрия и Бельгия рассматривают немецкий подход в качестве возможного образца для собственной политики.

Ранее международная служба мониторинга сетей NetBlocks сообщила, что в Афганистане произошло масштабное отключение интернета. По данным источника, власти приняли такие меры в рамках политики соблюдения норм нравственности. Позже правительство талибов опровергло запрет интернета в стране, объяснив проблемы с Сетью использованием старого оптоволокна, нуждающегося в замене.

Германия
Афганистан
Талибан
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Директор Барановской рассказал о состоянии ведущей после госпитализации
Мошенники добрались до Самойловой
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.