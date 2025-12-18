Новый год-2026
В Госдуме негативно оценили идею завозить трудовых мигрантов из Афганистана

Депутат Матвеев: завоз мигрантов из Афганистана принесет России сплошные убытки

Афганцы являются одной из наиболее криминогенных национальностей, наряду с пакистанцами, сенегальцами, палестинцами и сирийцами, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, присутствие трудовых мигрантов из Афганистана не принесет России никакой пользы, а только убытки.

Согласно европейской статистике, самые криминогенные национальности — это афганцы, пакистанцы, сенегальцы, палестинцы и сирийцы. В Германии мигранты из Афганистана совершают в шесть раз больше изнасилований, чем немцы. Давно доказано, что их присутствие приносит государству сплошные убытки — никакой пользы, — считает Матвеев.

Ранее посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан заявил, что Кабул обсуждает с Москвой возможность привлечения трудовых афганских мигрантов к работам на территории России. Их планируется привлекать к труду в сфере сельского хозяйства. По его словам, конкретных договоренностей пока нет, но диалог по этому вопросу продолжается.

При этом депутат Госдумы Александр Бородай считает, что мигрантов из Афганистана нежелательно привлекать для работы в России. По его мнению, даже те иностранные граждане, которые сегодня едут в РФ, являются вовсе не подарком. Парламентарий подчеркнул, что существующая миграционная ситуация требует не расширения, а ужесточения контроля и проведения тщательного анализа.

