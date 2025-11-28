День матери
28 ноября 2025 в 16:11

«Сомнительная замена»: депутат о привлечении мигрантов Афганистана в Россию

Депутат Бородай назвал нежелательной идею привлечения мигрантов Афганистана в РФ

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
Мигрантов из Афганистана нежелательно привлекать для работы в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его мнению, даже те иностранные граждане, которые сегодня едут в РФ, являются вовсе не подарком. Парламентарий подчеркнул, что существующая миграционная ситуация требует не расширения, а ужесточения контроля и проведения тщательного анализа.

Предложение, конечно, привлекать для работы в РФ мигрантов из Афганистана роскошное и заманчивое, в кавычках. Если бы речь шла не об афганцах, а о представителях другой нации, то на эту тему можно было бы подумать. Мигранты, которые к нам едут, — это вовсе не подарок, а представители самых бедных слоев населения. Афганская инициатива предлагает нам менять шило на мыло, но это сомнительная замена, крайне для нас нежелательная. Для нас лучшим вариантом было бы резко ограничить количество мигрантов, при этом прошерстив тех, кто уже получил гражданство РФ, — высказался Бородай.

Ранее посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан заявил, что Кабул обсуждает с Москвой возможность привлечения трудовых афганских мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства на территории России. По его словам, конкретных договоренностей пока нет, но диалог по этому вопросу продолжается. Он уточнил, что привлечение мигрантов недавно обсуждалось в Татарстане.

