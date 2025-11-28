День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 06:52

Афганистан заинтересовался привлечением мигрантов к сельхозработам в РФ

Кабул обсуждает привлечение мигрантов в сельское хозяйство на территории РФ

Фото: Arghand/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Кабул обсуждает с Москвой возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства на территории России, заявил РИА Новости посол Хассан Гулл Хассан на полях III Астраханского международного форума МТК «Север — Юг — Новые горизонты». Саммит проходит с 26 по 28 ноября.

По словам афганского дипломата, конкретных договоренностей пока нет, но диалог по этому вопросу продолжается. Хассан уточнил, что привлечение мигрантов недавно обсуждалось в Татарстане с раисом республики Рустамом Миннихановым.

Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать, — констатировал собеседник издания.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил об улучшении ситуации вокруг Афганистана по итогам встречи глав советов безопасности стран СНГ. Он отметил значительное сокращение потока наркотических средств из этой страны в государства Содружества.

Позже стало известно, что афганская провинция Кандагар организовала поставку 50 тонн яблок в Россию. Это стало частью программы по расширению экспорта сельхозтоваров Афганистана на международные рынки.

Россия
Афганистан
мигранты
сельское хозяйство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертоносный пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушили
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.