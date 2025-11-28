Афганистан заинтересовался привлечением мигрантов к сельхозработам в РФ Кабул обсуждает привлечение мигрантов в сельское хозяйство на территории РФ

Кабул обсуждает с Москвой возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства на территории России, заявил РИА Новости посол Хассан Гулл Хассан на полях III Астраханского международного форума МТК «Север — Юг — Новые горизонты». Саммит проходит с 26 по 28 ноября.

По словам афганского дипломата, конкретных договоренностей пока нет, но диалог по этому вопросу продолжается. Хассан уточнил, что привлечение мигрантов недавно обсуждалось в Татарстане с раисом республики Рустамом Миннихановым.

Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать, — констатировал собеседник издания.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил об улучшении ситуации вокруг Афганистана по итогам встречи глав советов безопасности стран СНГ. Он отметил значительное сокращение потока наркотических средств из этой страны в государства Содружества.

Позже стало известно, что афганская провинция Кандагар организовала поставку 50 тонн яблок в Россию. Это стало частью программы по расширению экспорта сельхозтоваров Афганистана на международные рынки.