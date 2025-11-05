Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 01:51

Афганские яблоки из Кандагара скоро появятся в России

Alemarah: Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок из провинции Кандагар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Афганская провинция Кандагар организовала поставку 50 тонн яблок в Россию, передает портал Alemarah. Отмечается, что это является частью программы по расширению экспорта сельхозтоваров Афганистана на международные рынки.

Начало экспорта яблок в Россию после гранатов — это радостная новость и хороший, плодотворный шаг. Это позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов, — сказано в сообщении.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Евгения Поповская в беседе с NEWS.ru рассказала о значительном росте цен предстоящей зимой, который затронет многие категории товаров, в том числе подорожание овощей на 30–50%. По ее словам, молочная продукция вырастет в цене на 5–10%.

До этого западные СМИ писали, что во внешней торговле России впервые с 1990-х годов вновь начали использоваться бартерные схемы. Российские компании, по данным журналистов и аналитиков, обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы. Одной из причин возврата к бартеру называют опасения китайских банков, которые избегают работы с российскими деньгами из-за риска санкций.

