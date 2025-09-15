На Западе сообщили, что внешняя торговля России вернулась к бартеру Reuters: Россия применяет бартерные схемы в международной торговле

Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы, пишет Reuters со ссылкой на источники и аналитиков. По данным агентства, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.

Китайские банки опасаются санкционных списков и не принимают деньги из России. Это может быть одной из причин бартерных схем во внешней торговле. Отследить их значительно сложнее, отметил собеседник Reuters.

Агентство сообщило о восьми бартерных сделках с участием зарубежных и российских компаний. Инициатором обмена китайских авто на российскую пшеницу выступила китайская сторона. Машины были оплачены в юанях, а пшеница — в рублях. После этого стороны провели обмен.

Другие сделки касались поставок строительных материалов и бытовой техники из Китая. Некоторые операции позволили импортировать западную технику. Кроме того, одна из сделок была заключена с Пакистаном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может перейти на бартерную торговлю с Китаем. По его словам, этот вариант можно рассматривать как способ избежать давления со стороны США. Вместе с тем глава ведомства уточнил, что в настоящий момент такие схемы не нужны.