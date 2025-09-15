Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 17:01

На Западе сообщили, что внешняя торговля России вернулась к бартеру

Reuters: Россия применяет бартерные схемы в международной торговле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы, пишет Reuters со ссылкой на источники и аналитиков. По данным агентства, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.

Китайские банки опасаются санкционных списков и не принимают деньги из России. Это может быть одной из причин бартерных схем во внешней торговле. Отследить их значительно сложнее, отметил собеседник Reuters.

Агентство сообщило о восьми бартерных сделках с участием зарубежных и российских компаний. Инициатором обмена китайских авто на российскую пшеницу выступила китайская сторона. Машины были оплачены в юанях, а пшеница — в рублях. После этого стороны провели обмен.

Другие сделки касались поставок строительных материалов и бытовой техники из Китая. Некоторые операции позволили импортировать западную технику. Кроме того, одна из сделок была заключена с Пакистаном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может перейти на бартерную торговлю с Китаем. По его словам, этот вариант можно рассматривать как способ избежать давления со стороны США. Вместе с тем глава ведомства уточнил, что в настоящий момент такие схемы не нужны.

санкции
бартер
торговля
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.