Стало известно, какие товары подорожают с приходом зимы

Значительный рост цен предстоящей зимой затронет многие категории товаров, в том числе ожидается подорожание овощей на 30–50%, заявила NEWS.ru эксперт по финансовым рынкам Евгения Поповская. По ее словам, молочная продукция вырастет в цене на 5–10%.

Зимой будет значительный рост цен на многие категории товаров из-за инфляции и сезонных факторов. Овощи станут лидерами подорожания. Огурцы и помидоры могут вырасти в цене на 30–50% из-за перехода на тепличную продукцию и импорт. Цитрусовые, несмотря на сезон, подвержены колебаниям курса валют. Молочная продукция традиционно растет в цене на 5–10% из-за снижения надоев у коров в холодный период, — пояснила Поповская.

Она отметила, что с наступлением холодов подорожает зимняя одежда и обувь. Также, по ее словам, российским автолюбителям придется приготовиться к повышению цен на топливо. Эксперт добавила, что в декабре стоимость бензина вырастет в среднем на два или три рубля за литр.

Бензин обычно дорожает в начале зимы на два-три рубля за литр. Причины — повышенный спрос на отопление, что влияет на нефтепереработку, и традиционная индексация цен в начале года. Тарифы на услуги ЖКХ увеличатся на 6,8–7,5% с 1 декабря. Зимняя одежда и обувь обычно растут в цене на 10–15% с наступлением холодов из-за высокого спроса. Рынок недвижимости зимой обычно замирает, но цены редко падают. В крупных городах возможен рост на 3–5% из-за инфляции и дефицита предложения, — резюмировала Поповская.

Ранее сообщалось, что томаты возглавили рейтинг самых подорожавших овощей в российской рознице на неделе 20–26 октября, показав рост цен на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом огурцы, морковь и лук выросли в стоимости гораздо менее ощутимо.