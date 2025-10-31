Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:43

Аналитики назвали самый подорожавший за год овощ

NTech: томаты за год подорожали на 23%, став лидером по росту цен среди овощей

Продажа помидоров Продажа помидоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Томаты возглавили рейтинг самых подорожавших овощей в российской рознице на неделе 20–26 октября, показав рост цен на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные аналитической компании NTech, предоставленные NEWS.ru. При этом огурцы, морковь и лук подорожали гораздо менее ощутимо, отметили эксперты.

На неделе 20–26 октября томаты выросли в цене на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, а средневзвешенная цена на них составила 283,3 рубля за килограмм. Также рост в стоимости год к году зафиксирован у огурцов на 8,7% (143,1 рубля за килограмм), моркови на 5,1% (37 рублей за килограмм) и лука на 2,9% (41,5 рубля за килограмм), — сообщили в NTech.

Наибольшее снижение цен зафиксировано у капусты — за год она подешевела на 9,5%, до 27,1 рубля за килограмм. Также в годовом выражении снизились цены на картофель (на 5,3%, до 41,8 рубля за килограмм) и свеклу (на 2,7%, до 32,6 рубля за килограмм).

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что реальная инфляция в России значительно превышает официальные данные, а реальная ставка ЦБ остается одной из самых высоких в мире. По его словам, по размеру ставки РФ уступает только Венесуэле. При этом потребительская инфляция в 15,3% создает дополнительное давление на экономику, отметил он.

