В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России

Реальная инфляция в России значительно превышает официальные данные, а реальная ставка ЦБ остается одной из самых высоких в мире, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, по размеру ставки РФ уступает только Венесуэле. При этом потребительская инфляция в 15,3% создает дополнительное давление на экономику, отметил он.

Сегодня Россия имеет одну из самых высоких реальных процентных ставок в мире — 11,5%, уступая только Венесуэле. При этом официальные 8% инфляции не отражают реальной картины. По нашим оценкам, потребительская инфляция достигает 15,3%, что создает дополнительное давление на экономику, — сказал Тосунян.

Тосунян подтвердил, что бизнес ожидает смягчения кредитно-денежной политики, однако отметил, что позиция регулятора остается «консервативной». Он напомнил о резких колебаниях ключевой ставки в прошлом году, которые тяжело сказались на деловой активности.

Ранее глава ЦБ заявила, что резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию. Она считает, что при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.