Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%

Резкое снижение ключевой ставки до 12% может ослабить рубль и ускорить инфляцию, заявила на пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, при принятии такого решения в стране вырос бы спрос на кредиты, а затем спрос на товары и услуги, при этом предложение не успевало бы увеличиваться.

Первое — увеличится спрос на кредиты. Это повлечет за собой всплеск спроса [на товары и услуги]. Но предложение товаров, услуг на рынке не может вырасти так же быстро. <…> Инфляция очень быстро станет выше 12%, — сказала Набиуллина.

Ранее пресс-служба Центробанка РФ заявила, что ключевая ставка в России снижена с 17% до 16,5%. Там отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что к концу 2025 года ключевая ставка Центрального банка РФ снизится до 15%. Он считает, что на дальнейшее снижение показателя будет влиять динамика инфляции.