09 ноября 2025 в 09:34

Озвучена доля процентов с российских активов в помощи Запада Украине

Украина получила от Запада $22,9 млрд за счет процентов с активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зарубежная финансовая поддержка Украины за период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025-го достигла $52 млрд (4,2 трлн рублей), причем $22,9 млрд (1,9 трлн рублей) были получены за счет процентов с замороженных российских активов, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Национального банка страны. Несмотря на масштабные внешние поступления, власти также активизировали внутренние заимствования.

Темпы привлечения кредитных ресурсов на внутреннем рынке демонстрируют устойчивый рост — около двух третей от общей суммы внутреннего долга было сформировано в течение последних шести месяцев, говорится в материале. За последние 12 месяцев заимствования составили $2,9 млрд (235,5 млрд рублей).

Ранее британское издание The Spectator заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит объяснить направление западных средств на социальные выплаты и популистские инициативы при наличии значительного бюджетного дефицита. Публикация указывает, что данные ресурсы изначально предполагалось использовать для укрепления обороноспособности государства.

