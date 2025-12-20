«Если он смотрит»: Рубио внезапно обратился к Лаврову на пресс-конференции Рубио передал Лаврову поздравление с Рождеством во время своего выступления

В ходе очередного брифинга для представителей средств массовой информации госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обратился с рождественским поздравлением к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову. Неожиданное персональное обращение прозвучало в ответ на один из вопросов журналистов, касавшийся темы России.

Если он смотрит — с Рождеством, Сергей! — сказал Рубио.

Данный жест стал возможным на фоне сложных, напряженных и стремительно меняющихся отношений между двумя странами. Они сохраняются в течение длительного времени. Во время одной из последних встреч Рубио и Лавров подтвердили намерение развивать «конструктивный и взаимоуважительный диалог» по широкому кругу вопросов, включая восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормализацию работы дипмиссий.

Во время этого же выступления Рубио указал, что Вашингтон ведет разную политику по отношению к Киеву и Москве. По его словам, США оказывают военную поддержку Украине, в то время как в отношении Российской Федерации действуют исключительно ограничительные меры.

Также госсекретарь рассказал, что американская администрация продолжает снабжать Украину разведывательными данными. Поддержка Киева Вашингтоном является комплексной и включает не только поставки оружия, но и другие критически важные аспекты.