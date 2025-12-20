Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником Путин поздравил сотрудников спецслужб с праздником и поблагодарил за работу

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников отечественных спецслужб с их профессиональным праздником, Днем работника органов безопасности, передает пресс-служба Кремля. В своем обращении он подчеркнул их ключевую роль в защите суверенитета и национальных интересов страны.

Глава государства отметил, что в этот день отдают дань уважения мужественным профессионалам, взявшим на себя ответственную миссию. По его словам, они надежно оберегают конституционный строй, а также права и свободы граждан, работая как внутри страны, так и за рубежом.

В этот праздник мы чествуем <…> тех, кто своей неустанной, напряженной работой и в России, и за ее пределами вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление нашей державы, — подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность, что нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других ведомств достойно продолжает дело предшественников. Он поблагодарил личный состав за слаженную работу в сложнейших условиях и решительные действия по отражению угроз. Особую признательность президент выразил тем, кто выполняет задачи в рамках специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в сборе разведданных о передвижении военной техники по заданию украинских кураторов. Мужчина установил связь с иностранными кураторами через интернет и проводил мониторинг объектов транспортной инфраструктуры региона.