Известная российская теннисистка угодила в базу «Миротворца» ТАСС: экс вторая ракетка мира Мыскина попала в базу «Миротворца»

Известная российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира, Анастасия Мыскина и глава федерации бадминтона РФ Андрей Антропов были внесены в список украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Им инкриминируют поддержку специальной военной операции и якобы покушение на территориальную целостность Украины.

44-летняя Мыскина, ныне вице-президент Федерации тенниса России, первая россиянка, победившая в одиночном разряде на турнире Большого шлема (Ролан Гаррос — 2004). За карьеру она выиграла 10 турниров WTA. Антропову, помимо прочего, вменяют участие в форуме «Россия — спортивная держава».

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Анна Чернышева, завоевавшая титул чемпионки Европы по карате в 2021 году, была добавлена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». В качестве оснований для включения 24-летней спортсменки в перечень указаны обвинения в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Девушка также участвовала в форуме «Россия — спортивная держава» и поддержала специальную военную операцию.