Приметы 20 декабря — Амвросиев день: тихий пост и мороз

20 декабря верующие вспоминают святителя Амвросия Медиоланского. В народе это был последний крупный праздник перед Рождеством, после которого запрещалось устраивать громкие гулянья и гадания. Амвросиев день знаменовал собой строгое соблюдение Рождественского поста, когда все внимание сосредотачивалось на подготовке к празднику. Крестьяне говорили: «Амвросий праздники отбросил».

Погодные приметы на Амвросиев день, 20 декабря

Если на Амвросия светило яркое и чистое солнце, это считалось верным знаком, что в Рождество (7 января) будет морозная и ясная погода.

Если день был пасмурным и снежным — Рождество будет теплым, но слякотным. Теплая, пасмурная погода в целом сулила не только оттепель на грядущие праздники (Новый год и Рождество), но и дождливое, холодное лето.

Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

Снег, выпавший крупными хлопьями, предвещал скорую оттепель.

Ветер дует сильно — к холодной зиме.

Приметы о зверях и птицах на Амвросиев день, 20 декабря

Собака катается по снегу — к метели. Спит, свернувшись клубком, — к морозу; спит, растянувшись, — к теплу.

Если куры в этот день дружно и рано сходят с насеста — к скорой оттепели. Если же сидят на нем долго — морозы затянутся.

Приметы о животных в декабре

Что можно делать на Амвросиев день, 20 декабря

У наших предков была привычка начинать шить одежду к Рождеству, придумывать и составлять праздничные наряды. Они верили, что одежда, сделанная на Амвросия, принесет удачу и благополучие.

День благоприятен для размышлений о прошедшем годе и планирования будущих дел. Считалось, что все важные дела нужно закончить до зимнего солнцеворота. «Амвросий праздники отбросил» — то есть дал сигнал готовиться к Рождеству.

Святителю Амвросию молились о защите от бед, помощи в учебе и благополучии в семье.

Хорошая привычка: проводить генеральную уборку в доме. В этот день обязательно выметали сор, мыли полы, чистили посуду, чтобы встретить рождественские праздники в чистоте.

Что нельзя делать на Амвросиев день, 20 декабря

Шуметь, петь и устраивать гулянья. С этого дня запрещалось громко веселиться, поскольку наступала строгая фаза поста.

Гадать. Любые гадания и обряды, связанные с язычеством, считались большим грехом после Николы Зимнего.

Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго.

Бездельничать. День нужно было провести в труде, молитве и подготовке к Рождеству.

Начинать новые дела и проекты. Любое новое начинание, стартовавшее после Амвросия, считалось обреченным на провал или «несвоевременным».

Амвросимов день символизировал окончание хозяйственного цикла и переход в фазу зимнего ожидания праздника. Все действия были направлены на то, чтобы «закрыть» старые дела, навести порядок и в чистоте, спокойствии и достатке встретить самый важный момент года.

