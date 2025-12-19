Рубио ответил на вопрос об эскалации с РФ из-за Мадуро и поздравил Лаврова

Вашингтон не видит угрозы обострения отношений с Россией на фоне ситуации вокруг Венесуэлы, заявил госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами в Госдепартаменте. Так он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу действий США в Карибском бассейне. Трансляция ведется на YouTube-канале американского ведомства.

Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы, — сказал он.

По словам Рубио, США ожидают, что Москва окажет поддержку правительству Николаса Мадуро лишь «на уровне риторики». Глава Госдепа также позволил себе ироничное замечание в адрес российского коллеги.

Я думаю, что они сейчас полностью заняты Украиной. И если Сергей [Лавров] смотрит — счастливого Рождества, — добавил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что намерение США провести наземные операции в Венесуэле лишает надежды на возможность договориться в рамках нынешнего расклада сил. По его словам, при этом Вашингтон сохраняет готовность к диалогу.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предполагал, что Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.