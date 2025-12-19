Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 21:17

Рубио ответил на вопрос об эскалации с РФ из-за Мадуро и поздравил Лаврова

Рубио: США не опасаются обострения отношений с Россией из-за Венесуэлы

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Вашингтон не видит угрозы обострения отношений с Россией на фоне ситуации вокруг Венесуэлы, заявил госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами в Госдепартаменте. Так он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу действий США в Карибском бассейне. Трансляция ведется на YouTube-канале американского ведомства.

Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы, — сказал он.

По словам Рубио, США ожидают, что Москва окажет поддержку правительству Николаса Мадуро лишь «на уровне риторики». Глава Госдепа также позволил себе ироничное замечание в адрес российского коллеги.

Я думаю, что они сейчас полностью заняты Украиной. И если Сергей [Лавров] смотрит — счастливого Рождества, — добавил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что намерение США провести наземные операции в Венесуэле лишает надежды на возможность договориться в рамках нынешнего расклада сил. По его словам, при этом Вашингтон сохраняет готовность к диалогу.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предполагал, что Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.

США
Россия
Венесуэла
Марко Рубио
Сергей Лавров
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ отреагировали на теракты Украины в Черном море
Грабители «обчистили» музей в Бельгии и украли кольцо Наполеона
В Белгородской области найдены две жертвы атаки ВСУ
«Никакой паузы не было»: в НАТО раскрыли правду по накачке Украины оружием
Как выбрать кроссовки: на зиму, для бега, зала, прогулок и на сменку
Рубио рассказал, почему США хотят закончить конфликт на Украине
«Жить хочет каждый»: военэксперт объяснил масштабы дезертирства в ВСУ
Набиуллина указала на неожиданный фактор укрепления рубля
Военным дали неожиданный совет на случай незаконных приказов
Еврокомиссия решила проучить Грузию за строптивость
В российских банках сообщили приятную новость о ставке по кредитам
Рубио уклонился от ответа на вопрос о возможных контактах Трампа и Мадуро
Ростех назвал главные козыри МС-21 перед конкурентами
В Молдавии объяснили, зачем Европа противится миру на Украине
«Мы принимаем себя». Пять часов Путина наедине с народом: как это было
Глава окруженного странами НАТО региона поддержал слова Путина о защите
Как создать модный новогодний образ бюджетно: идеи-2026
Рубио ответил на вопрос об эскалации с РФ из-за Мадуро и поздравил Лаврова
Ученые открыли планету необычной формы, похожей на фрукт
Западные СМИ указали на значимость заявлений Путина на «Итогах года»
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.