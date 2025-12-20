Новый год-2026
США расширили санкционное давление на Венесуэлу

США ввели санкции против семи якобы связанных с окружением Мадуро человек

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация Соединенных Штатов расширила санкционное давление на Венесуэлу, введя ограничительные меры в отношении семи физических лиц. Как следует из официального заявления Госдепартамента США, эти лица, по мнению Вашингтона, связаны с окружением действующего президента страны Николаса Мадуро.

Под санкции попали пять граждан Венесуэлы и два гражданина Панамы. Основанием для применения рестрикций американская сторона назвала борьбу с коррупцией, а также заявленную «угрозу региональной стабильности», которая, по версии США, исходит от правительства Венесуэлы.

Одновременно с этим Министерство финансов США через свое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало данные о выдаче генеральной лицензии, касающейся работы с нефтегазовой отраслью страны. Она позволяет с 3 февраля следующего года проводить некоторые финансовые операции с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA).

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет разную политику по отношению к Киеву и Москве. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с прессой объяснил, что Белый дом оказывает военную поддержку Украине, в то время как в сторону Российской Федерации действуют исключительно ограничительные меры.

