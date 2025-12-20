Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков

В России отмечено устойчивое снижение числа работающих сверх установленной нормы сотрудников, следует из данных Росстата. За год доля тружеников, чья рабочая неделя превысила 40 часов, уменьшилась на 13%. Почему приоритеты россиян поменялись и все больше людей предпочитают трудиться без экстремального перерабатывания, а уровень зарплат при этом в стране только растет, разбирался NEWS.ru.

Сколько россиян отказалось от переработок

В третьем квартале текущего года сверх нормы работали 2,48 млн человек. Среди «экстремальных трудоголиков» отмечен наибольший спад. Число тех, кто трудился более 51 часа в неделю в июле — сентябре, составило 546 тыс. Это наименьший квартальный показатель с 2016 года.

При этом к концу 2025 года реальный рост зарплаты в России с поправкой на инфляцию составил 4,5%, безработица находится на исторически минимальном уровне — 2,2%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря.

Что означает тренд на снижение трудоголизма

Согласно оценкам опрошенных NEWS.ru экспертов, тренд меняет баланс сил на рынке труда, снижает риски выгорания, но усиливает для бизнеса проблему дефицита кадров и заставляет по‑новому выстраивать систему оплаты и мотивации.

Снижение количества «экстремальных трудоголиков» — это хорошая новость для рынка труда и экономики в целом, считает эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова.

«Этот тренд может означать, что повысилась производительность труда, например за счет автоматизации, использования технологий ИИ или повышения квалификации работников», — отметила собеседница NEWS.ru.

Кроме того, это свидетельствует, по мнению эксперта, о росте благополучия персонала, большей осознанности и внимании к своему здоровью.

Падение доли экстремально занятых показывает, что работники активнее защищают баланс работы и жизни, а компании вынуждены учитывать риски выгорания и демотивации при формировании графиков и KPI. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил председатель Комитета по социально-трудовым отношениям МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Холин.

«Снижение переработок происходит на фоне уже существующего дефицита кадров: предприятия одновременно и боятся сокращать занятых, и все чаще переводят людей в режим нормального или сокращенного рабочего времени», — пояснил эксперт.

Влияние тренда на экономику

По мнению экспертов, сокращение переработок снижает текущий вклад сверхурочного труда в выпуск, но одновременно уменьшает скрытые издержки: выгорание, больничные, текучесть и падение производительности от хронической усталости.

В результате слишком высокий рост фонда оплаты труда за счет переработок и скачка зарплат в 2024 году уже подталкивал инфляцию, поэтому возврат к более нормальной нагрузке и сглаживание темпов роста оплаты могут снизить проинфляционные риски.

В условиях структурного дефицита кадров это делает ставку на повышение эффективности, а не на простое наращивание человеко‑часов за счет сверхурочной работы, заметил Холин.

В среднем рынок переходит от модели «добирать заработок сверхурочными» к модели, где базовая зарплата постепенно растет, а доля нестабильных доходов от переработок уменьшается. В итоге доход становится более предсказуемым, но уже не позволяет «разгонять» заработок до прежних максимумов за счет экстремальной занятости, отметил представитель «ОПОРЫ РОССИИ».

Кому выгодно сокращение переработок, а кому нет

Трудоголизм часто приводит к стрессу, выгоранию и росту профессиональных и психосоматических заболеваний, объясняют эксперты. Новые поколения, приходящие на рынок труда, лучше своих родителей осведомлены о вреде переработок, так как чаще обращаются за психологической помощью. Они не готовы жертвовать счастьем и комфортом ради карьеры или даже дополнительного дохода (если переработки оплачиваются), резюмирует Кожевникова.

В итоге выигрывают сотрудники, отказывающиеся от хронической нагрузки 50+ часов в неделю. Поскольку у них снижается риск выгорания, проблем со здоровьем и эмоциональной «пустоты», о которых предупреждают HR‑эксперты и медики, подчеркнул Холин.

Однако для работодателей этот тренд имеет двойственную сущность. С одной стороны, сокращаются расходы на сверхурочные и падают риски кадровых сбоев из‑за выгорания, а с другой — усилится конкуренция за людей, а ставка смещается в сторону роста постоянных расходов на фонд оплаты труда и инвестиций в эффективность, заключил эксперт.

