Самозанятые смогут брать больничный и не терять доход: как это работает

Госдума поддержала в первом чтении закон, который позволит самозанятым россиянам получать деньги во время болезни. Идея в том, что те, кто платит налог на профессиональный доход, смогут добровольно делать взносы в соцстрах. В ответ государство гарантирует им пособие по временной нетрудоспособности. О том, будут ли такие выплаты выгодны для самих самозанятых, — в материале NEWS.ru.

О чем говорится в законопроекте

Эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых планируют запустить в период с 2026 по 2028 год. Сегодня самозанятые обязаны перечислять 4% или 6% своего дохода в региональный бюджет, часть средств направляется на медицинскую страховку. Однако отсутствие отчислений в систему социального страхования лишает их права на больничные пособия и пенсии выше минимального уровня. Законодательная инициатива направлена на устранение этого пробела.

Изменения в законодательстве позволят самозанятым получать страховые выплаты на тех же условиях, что и обычным работникам.

Примечательно, что выбранную сумму страхования можно будет пересмотреть один раз в год. К тому же она будет пересматриваться при изменении уровня прожиточного минимума.

Какую сумму выплаты можно будет получить

По словам экспертов, на выбор доступны два варианта ежемесячной страховой суммы: 35 тыс. или 50 тыс. рублей, что за неделю больничного составляет приблизительно 8–9 тыс. или 12–13 тыс. рублей соответственно. Тариф взноса составит 3,84% от выбранной суммы, что соответствует 1344 или 1920 рублям ежемесячно.

Член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев уточняет в беседе с NEWS.ru, что эти цифры являются верхним пределом. Право на полную выплату возникает только при страховом стаже свыше восьми лет, куда засчитываются и взносы, уплаченные за время работы по найму. Если стаж составляет от пяти до восьми лет, выплачивается 80% от суммы, а при стаже менее пяти лет — только 60%.

«Добровольное страхование самозанятых является некой химерой — симбиозом между обычным коммерческим страхованием жизни и здоровья и обязательным страхованием в рамках трудовых отношений. Это проявляется в том, что „страховая сумма“ из законопроекта условно приравнивается к понятию среднего заработка из действующего закона „Об обязательном социальном страховании“», — рассуждает эксперт. Законопроект распространяет на самозанятых некоторые его нормы, уточняет Николаев.

Помимо этого, законопроект ограничивает размер больничного еще и по другим параметрам. Если в рамках эксперимента самозанятый, платящий взносы, продержался без больничного больше года — страховая сумма полная. Если не дотянул до года — всего 70%.

По словам старшего преподавателя кафедры трудового права и права социального обеспечения, директора Международно-правового института Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасии Колодяжной, взаимодействие самозанятых с Соцфондом будет осуществляться через мобильное приложение «Мой налог».

Насколько это выгодно самозанятым

Чтобы оформить больничный, самозанятому надо платить взносы не меньше полугода. По словам Николаева, желательно брать его не реже раза в год, потому что, согласно законопроекту, действие договора о страховании автоматически прекращается, как только застрахованный самозанятый перестает быть самозанятым. И деньги, если ими не воспользоваться, просто «сгорят», добавляет эксперт.

Николаев считает, что страховка не так уж выгодна. При годовой стоимости минимум 16 128 рублей (ежемесячный платеж — 1344 рубля) максимальная выплата за месяц составляет всего около 35 тыс. Но поскольку больничные редко длятся целый месяц, а обычно — не более 7–10 дней, то на практике человек получит лишь 4–12 тыс. рублей, что значительно меньше уплаченной страховки.

Пока речь идет о трехлетнем эксперименте и параметры системы, вероятно, еще будут донастраиваться, говорит NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

«Но уже совершенно очевидно, что он предлагает решение одной из основных проблем самозанятого — риска неожиданной потери дохода в непредвиденной ситуации. И участники, в случае болезни или необходимости ухода за членом семьи, выгоду почувствуют сразу», — полагает эксперт.

По его мнению, в итоге финансовая ситуация для застрахованных и незастрахованных будет кардинально отличаться. Разумным выглядит и механизм снижения размера взносов в случаях, когда участник за выплатой не обращается. Поэтому шансы на то, что новый механизм страхования будет востребованным, а сам эксперимент — успешным, выглядят высокими, резюмирует Копейкин.

«Многие самозанятые — это микропредприниматели, и страх перед потерей дохода из-за болезни сдерживает их развитие. Для решения этого ограничения государство инициировало программу, позволяющую самозанятым получать страховые выплаты в случае болезни», — полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт напоминает, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых и их число постоянно растет.

А что будет с самим режимом самозанятости

Ранее Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность завершения эксперимента уже в 2026 году. Однако в пресс-службе кабмина заявили, что власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года. Там отметили, что эксперимент, начатый в 2019 году, завершится через три года и пока условия налогообложения будут прежними.

Сейчас для самозанятых граждан РФ, которые зарабатывают не более 2,4 млн рублей в год, действует ставка налога на профессиональный доход от физлиц в размере 4%, а также 6% — с доходов от юрлиц или ИП.

