«Игра на хайпе»: в ГД раскритиковали идею больничного из-за магнитных бурь

Предложение ввести больничные в период магнитных бурь является лишь попыткой авторов инициативы привлечь к себе внимание, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, на сегодняшний день нет подтвержденных данных, что повышенная солнечная активность влияет на состояние человека.

[Введение больничных в период магнитных бурь] — инициатива ради инициативы. Никаких объективных доказательств влияния солнечной активности на здоровье конкретного человека на сегодня не существует, поэтому это исключительно игра на хайпе, попытка заявить о себе на модной теме, не более того. Я думаю, такая инициатива даже не будет обсуждаться в обозримом будущем, — высказался Куринный.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что в случае реализации инициативы многие откажутся выходить на работу. По ее словам, решение о состоянии здоровья человека должен принимать врач.

Бред какой-то. Тогда полстраны не будет выходить на работу. Человеку плохо — он идет к врачу. А метеозависимый, не метеозависимый — это доктор определяет, — отметила Соломатина.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о мощной вспышке на Солнце. Ее уровень оценили в X1.21. Специалисты предупреждают, что последствия этого события могут повлиять на метеозависимых людей.