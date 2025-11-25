День матери
25 ноября 2025 в 12:12

Врач развеяла миф о метеозависимости

Врач Алексеева: метеозависимость может быть самовнушением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Метеозависимость может быть проявлением самовнушения, рассказала LIFE.ru врач–невролог Екатерина Алексеева. По ее словам, ежемесячно на это состояние жалуется около 100 пациентов. Специалист подчеркнула, что при сильных головных болях стоит выходить на свежий воздух и выполнять дыхательные упражнения.

Если голова болит сильно, выйдите на воздух, успокойтесь, сделайте несколько медленных вдохов и выдохов – акцентируйте внимание на выдохе. Пройдитесь три–пять минут, избегайте кофеина и крепких напитков, а вечером хотя бы на час уберите гаджеты. Наладьте сон. Если это не помогает – обратитесь к врачу, — рассказала Алексеева.

Она отметила, что боль могут запустить косвенные триггеры — пасмурная погода, дождь или ветер. Врач отметила, что головная боль чаще всего является совокупностью внешних и внутренних факторов.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.

