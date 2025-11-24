День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 15:28

Врач дал советы, как противостоять магнитным бурям

Врач Горячев: полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, рассказал врач общей практики Александр Горячев. В беседе с телеканалом «Краснодар» специалист подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

Полноценный отдых — один из наиболее эффективных способов снизить чувствительность к любым внешним факторам. Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп, — пояснил Горячев.

Врач уточнил, что в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина. По его словам, данные продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Специалист отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

Ранее невролог Марианна Джикия предупредила, что во время магнитных бурь у некоторых автомобилистов могут быть головные боли, головокружение и сниженная концентрация внимания. В категорию повышенного риска входят водители с метеочувствительностью и хроническими болезнями.

здоровье
врачи
метеозависимость
магнитные бури
