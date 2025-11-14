Автомобилистов предостерегли от вождения во время магнитных бурь

Автомобилистов предостерегли от вождения во время магнитных бурь Невролог Джикия: во время магнитных бурь у водителей может быть головокружение

Во время магнитных бурь у некоторых автомобилистов могут быть головные боли, головокружение и сниженная концентрация внимания, заявила «Авто Mail» невролог Марианна Джикия. В категорию повышенного риска входят водители с метеочувствительностью и хроническими болезнями.

Любой из этих симптомов может серьезно повлиять на способность безопасно управлять автомобилем. За рулем важна скорость реакции и ясность мышления, а плохое самочувствие их неизбежно снижает, — предупредила Джикия.

Она добавила, что в период геомагнитных возмущений у некоторых людей могут наблюдаться сонливость, бессонница и чувство усталости. Врач также не исключила повышенное артериальное давление и тревожность.

Ранее терапевт Ирина Ярцева заявила, что во время магнитных бурь метеозависимым людям лучше оставаться дома. По ее словам, у каждого индивидуальная реакция на подобные явления.