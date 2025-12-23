Общественница рассказала, как ассоциации вредят маркетплейсам

Ассоциации иногда мешают реальной работе бизнеса на маркетплейсах, заявила в проекте SHOT ПРОВЕРКА председатель НКО АУРЭК Евгения Черницкая. Она отметила, что вступление в такие ассоциации часто стоит несколько десятков тысяч рублей.

Главная задача ассоциаций — выстраивать диалог между бизнесом, маркетплейсами и государством, а не имитировать бурную деятельность, — заявила Черницкая.

По словам общественницы, такие организации часто «заваливают» государственные органы однотипными жалобами. Она отметила, что такой подход создает белый шум и мешает реальной работе.

Ранее сообщалось, что количество покупок на российских маркетплейсах за три осенних месяца увеличилось в 1,4 раза. Аналитики связывают эту тенденцию с завершением летних каникул и сезона отпусков.