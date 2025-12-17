Новый год-2026
Стало известно, как изменилась тактика россиян на маркетплейсах

Осенью россияне стали в 1,4 раза чаще совершать покупки на маркетплейсах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Количество покупок на российских маркетплейсах за три осенних месяца увеличилось в 1,4 раза, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт». Аналитики связывают эту тенденцию с завершением летних каникул и сезона отпусков.

Так, по данным эквайринговой сети банка, по итогам сентября — ноября 2025 года общее число таких платежей выросло на 43% относительно лета текущего года, — сказано в материале.

При этом аналитики указывают, что средний чек, наоборот, уменьшился: с летних 2338 рублей до 1771 рубля. Согласно статистике, осенью прошлого года показатель составлял 1874 рубля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Генпрокуратура должна проверить маркетплейсы из-за продажи алкогольных конфет детям. По его словам, такая продукция должна реализовываться строго в рамках законодательства. Парламентарий добавил, что для наведения порядка необходимы жесткие проверки и применение штрафных санкций к нарушителям. Милонов также заявил, что Минпромторг и Роспотребнадзор обязаны заставить маркетплейсы соблюдать закон.

