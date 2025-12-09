В ГД призвали проверить «оборзевшие» маркетплейсы из-за алкогольных конфет

Генпрокуратура должна проверить маркетплейсы из-за продажи алкогольных конфет детям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, такая продукция должна реализовываться строго в рамках законодательства. Он подчеркнул, что для наведения порядка необходимы жесткие проверки и применение штрафных санкций к нарушителям.

Маркетплейсы ведут себя как оборзевшие барыги, продавая детям алкогольные конфеты. Они не имеют права продавать спиртосодержащую продукцию и чувствуют, что не подчиняются закону. Минпромторг и Роспотребнадзор обязаны заставить маркетплейсы соблюдать закон. Неважно, в чем этот алкоголь — в шоколадной бутылке или пластмассовой фляге. Генпрокуратура должна осуществить эту проверку и, соответственно, отреагировать. Маркетплейсы нужно оштрафовать. Я обязательно подам обращение в прокуратуру, чтобы они в порядке надзора проконтролировали, насколько Роспотребнадзор внимательно выполняет свои обязанности, — сказал Милонов.

Ранее сообщалось, что школьники массово закупают через онлайн-площадки шоколадные конфеты, наполненные крепким алкоголем. Подростки активно приобретают такие сладости с ликером и коньяком перед новогодними праздниками, чтобы тайно проносить их на мероприятия.