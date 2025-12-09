ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:14

Школьники придумали новый способ покупки алкоголя

Школьники начали массово скупать алкогольные конфеты на маркетплейсах

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Школьники массово закупают через онлайн-площадки шоколадные конфеты, наполненные крепким алкоголем, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, подростки активно покупают такие сладости с ликером и коньяком перед новогодними праздниками, чтобы тайно проносить их на мероприятия.

Ажиотажный спрос вызван ставшим вирусным трендом в социальных сетях на продукцию белорусского и французского производителей, говорится в сообщении. Объем алкоголя в одной такой шоколадной упаковке составляет около половины стандартной рюмки, а средняя цена набора из нескольких штук доходит до 2 тыс. рублей.

Ранее в ответе на обращение депутатов Госдумы Министерство здравоохранения России поддержало инициативу размещать на алкогольной таре сведения о вреде такой продукции. Ведомство положительно оценило предложение указывать данные о ежегодном числе смертей, заболеваний или случаев увольнений, связанных с употреблением спиртного, при условии обеспечения актуальности и точности этих данных.

Кроме того, нарколог Андрей Тюрин сообщил, что употребление алкогольных напитков в сильный мороз для согревания способно привести к быстрому ухудшению самочувствия в результате общего переохлаждения. Спиртное вызывает расширение сосудов на периферии, что создает иллюзию тепла из-за притока крови к кожным покровам, но вскоре нарушает терморегуляцию и провоцирует стремительное падение температуры тела.

