10 ноября 2025 в 12:51

«Будет больно»: на Солнце произошла сильнейшая вспышка

ИКИ РАН: на Солнце зафиксирована мощная вспышка уровня X1.21

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сильнейшая вспышка происходит на Солнце, ее уровень составил X1.21, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Там добавили, что ее последствия могут быть ощутимыми для метеозависимых людей.

Ой-ой-ой. Будет больно, — говорится в описании к графику.

Отмечается, что в отличие от вчерашней, текущая вспышка достигла уровня, больше похожего на плато, чем на пик. Это всегда признак сильного выброса плазмы, причем чем дольше длится плато, тем мощнее этот выброс. По сути, плато формируется именно за счет выброса, а не самой вспышки, сообщили ученые.

Кроме того, сейчас от вчерашней вспышки уровня X уже распространяется поток плазмы в сторону Земли, который, по расчетам, должен достигнуть планеты 11-12 ноября. Поскольку этот новый выброс, судя по всему, движется быстрее предыдущего, он может догнать и поглотить его, усилив воздействие. Такой процесс, похожий на «каннибализм» плазменных облаков, характерен для последовательных выбросов.

Ранее сообщалось, что ночью 5 ноября на Солнце произошла вспышка высшего уровня X. Это вторая вспышка такого уровня подряд. Максимальный уровень излучения был зарегистрирован в 01:01 по московскому времени с баллом X1.1.

