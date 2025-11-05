Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 07:55

На Солнце произошла мощнейшая вспышка высшего уровня

РАН: на Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку высшего уровня X

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце этой ночью, 5 ноября, произошла вторая за сутки вспышка высшего уровня X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пик максимального излучения был зафиксирован в час ночи, то есть через четыре с половиной часа после прошлой вспышки.

Приборами была зарегистрирована на Солнце вторая подряд вспышка высшего уровня X. Интервал между максимумом первого и второго события составил примерно 4,5 часа. Максимум излучения зарегистрирован в 01:01 по московскому времени. Балл по каталогу — X1.1, — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что источник взрыва не относится к двум предыдущим активным центрам, а принадлежит «пока неизвестной третьей активной области, расположенной ниже, в южном полушарии, за краем солнечного диска». По их словам, вспышка не может повлиять на Землю, так как она произошла на той части Солнца, что повернута в другую сторону.

В РАН обратили внимание, что две вспышки высшего уровня подряд — редкое явление. За весь XXI век на Солнце зафиксировали более 240 вспышек X класса, что указывает на их среднюю частоту раз в месяц. Последний раз два таких явления подряд наблюдались в начале января, но в тот день интервал между вспышками составил около 12 часов.

Ранее российские ученые зарегистрировали мощную солнечную вспышку класса X1.8. Данное явление стало первым событием подобной интенсивности за последние пять месяцев.

космос
солнце
Земля
вспышки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе прорвало дамбу при сбросе воды
Работу подрядчиков на космодроме Восточный ограничили из-за долгов
Стало известно о состоянии госпитализированного в Москве отца главкома ВСУ
Шатдаун в США стал самым долгим в истории
В Таиланде нашли тело пропавшего в море россиянина
В Китае раскрыли, как Путин «уронил» Запад после санкций США
Мобильная связь может подорожать в России в 2026 году
В Орловской области раскрыли последствия атаки ВСУ
Стало известно о выживших при пожаре в Сургуте
Осенние беляши с грибами и топинамбуром: рецепт для гурманов
В США увидели риск нового этапа эскалации из-за Taurus
Кексики с осенним вкусом! Маффины с морковью и тыквой: самый простой рецепт
Белоусов обратился к российским разведчикам
Одна из стран Азии может провести ядерные испытания
Москву накрыл густой туман
Под Харьковом ликвидировали расчет БПЛА вместе с его командиром
Музкритик объяснил сотрудничество Queen с Ламбертом и Роджерсом
Тайные инструкторы ВСУ и разведчики в плену: новости СВО к утру 5 ноября
Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря: как не попасть на штраф
Украинские бойцы поблагодарили российских солдат за спасение от гибели
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.