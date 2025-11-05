На Солнце произошла мощнейшая вспышка высшего уровня

На Солнце этой ночью, 5 ноября, произошла вторая за сутки вспышка высшего уровня X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пик максимального излучения был зафиксирован в час ночи, то есть через четыре с половиной часа после прошлой вспышки.

Приборами была зарегистрирована на Солнце вторая подряд вспышка высшего уровня X. Интервал между максимумом первого и второго события составил примерно 4,5 часа. Максимум излучения зарегистрирован в 01:01 по московскому времени. Балл по каталогу — X1.1, — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что источник взрыва не относится к двум предыдущим активным центрам, а принадлежит «пока неизвестной третьей активной области, расположенной ниже, в южном полушарии, за краем солнечного диска». По их словам, вспышка не может повлиять на Землю, так как она произошла на той части Солнца, что повернута в другую сторону.

В РАН обратили внимание, что две вспышки высшего уровня подряд — редкое явление. За весь XXI век на Солнце зафиксировали более 240 вспышек X класса, что указывает на их среднюю частоту раз в месяц. Последний раз два таких явления подряд наблюдались в начале января, но в тот день интервал между вспышками составил около 12 часов.

Ранее российские ученые зарегистрировали мощную солнечную вспышку класса X1.8. Данное явление стало первым событием подобной интенсивности за последние пять месяцев.