На Солнце произошла вспышка максимального класса

Российские ученые зарегистрировали мощную солнечную вспышку класса X1.8, сообщили на сайте ИКИ РАН. Данное явление стало первым событием подобной интенсивности за последние пять месяцев.

Происходит солнечная вспышка уровня X1.8, она началась в 20:15 мск, — сказано в публикации.

Ранее после двухнедельного перерыва на Солнце зафиксирована мощная вспышка, свидетельствующая о возобновлении активности светила. Событие классификации M1.0, занимающее четвертую позицию по мощности после категории X, продолжалось 11 минут, с 03:26 до 03:37 по московскому времени. Специалисты отметили, что данная вспышка не оказала воздействия на Землю. По оценкам исследователей, это явление знаменует начало нового этапа повышенной солнечной активности, пик которой прогнозируется в период с 3 по 9 ноября.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов сообщил о достижении пика солнечной активности в 2025 году в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в текущий период наблюдается существенное усиление интенсивности магнитных бурь.