В Великобритании начался худший сезон гриппа за всю историю За одну неделю в Великобритании число заболевших гриппом выросло на 50%

В Великобритании зафиксирована самая масштабная вспышка гриппа, передает The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии. За одну неделю число заболевших выросло на 50%, хотя пиковых показателей еще не достигло.

В стране фиксируется дефицит вакцин от гриппа в аптеках. Из-за роста заболеваемости некоторые школы вынуждены приостанавливать работу. Ситуация может ухудшиться в связи с запланированной забастовкой врачей, которая пройдет с 17 по 22 декабря.

Помимо этого, отмечается увеличение числа госпитализаций пациентов с норовирусом на 35%. Ежедневно фиксируется 354 новых случая.

Ранее директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в России нет угрозы распространения эпидемии гриппа типа А. Увеличение числа заражений было прогнозируемым, и СМИ, по его словам, преувеличивают реальную ситуацию. Роспотребнадзор, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство контролируют ситуацию. Викулов подчеркнул, что в стране проводятся систематические мониторинг и геномный анализ заболеваемости гриппом.