11 декабря 2025 в 11:13

Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России

Вирусолог Викулов: россиянам не грозит эпидемия гриппа А

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России отсутствует угроза распространения эпидемии гриппа типа А, заявил NEWS.ru директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций и заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов. По его словам, увеличение числа заражений было прогнозируемым, поэтому СМИ преувеличивают реальную ситуацию.

Опасность начала эпидемии гриппа А в определенной степени сейчас раздувается СМИ. Ситуация контролируется Роспотребнадзором, Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством. Более того, у нас два референс-центра и 58 опорных подразделений по всей России, которые мониторят все респираторные инфекции, включая вирусы гриппа, которые циркулируют на территории страны, — поделился Викулов.

Он отметил, что в России систематически проводят мониторинг и геномный анализ заболеваемости гриппом. По словам специалиста, в настоящее время наблюдается ожидаемый рост числа случаев, однако превышение эпидемического порога остается незначительным. Вирусолог также указал, что на данный момент ограничительные меры не применяются, но могут быть введены в случае ухудшения ситуации.

Специфических симптомов у гриппа А нет. Мы не рекомендуем самолечение, нужно обращаться к врачу за медицинской помощью, не назначать себе антибиотики. Это первое, что нужно понять и использовать для того, чтобы не навредить себе и родственникам, — резюмировал Викулов.

Ранее сообщалось, что в России резко возросло число случаев заражения гриппом типа А. У инфицированных наблюдаются такие симптомы, как высокая температура (38–40 градусов), сильная боль в теле, тошнота, расстройство желудка, заложенность носа и кашель.

