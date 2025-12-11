Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:34

В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа

В России зафиксировали резкий рост числа заражений гриппом А

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России наблюдается значительный всплеск заболеваемости гриппом типа А, передает Telegram-канал Baza. У заболевших проявляются симптомы, включающие высокую температуру (38–40 градусов), сильные боли в теле, тошноту, расстройство желудка, заложенность носа и кашель.

Симптомы возникают быстро: у детей — в течение 15–30 минут, у взрослых — несколько часов спустя. Они сохраняются на протяжении пяти суток. Наибольший прирост случаев заражения наблюдается среди детей в возрастной группе от двух до пяти лет.

Также значительно увеличилось количество инфицированных среди россиян, у которых диагностированы диабет и другие хронические заболевания. Пожилые люди особенно уязвимы к гриппу из-за высокого риска развития пневмонии, которая может быть смертельной. В связи с этим в Госдуме предложили перевести всех офисных работников на удаленный режим работы из-за распространения вируса.

Ранее академик РАН Александр Горелов предупредил, что вирус птичьего гриппа может стать причиной новой пандемии. Пока возбудитель не передается между людьми, однако существует риск его мутации. Главная опасность вируса — высокая летальность. Эксперты подчеркивают необходимость внимательного мониторинга ситуации и принятия мер для предотвращения его распространения.

грипп
Россия
заболевания
симптомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издание приостановило работу
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Россияне бросились гуглить Долину после скандала с ее участием
Кулебу раскритиковали за поход на концерт во время боевых действий
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.