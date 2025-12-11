В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа

В России наблюдается значительный всплеск заболеваемости гриппом типа А, передает Telegram-канал Baza. У заболевших проявляются симптомы, включающие высокую температуру (38–40 градусов), сильные боли в теле, тошноту, расстройство желудка, заложенность носа и кашель.

Симптомы возникают быстро: у детей — в течение 15–30 минут, у взрослых — несколько часов спустя. Они сохраняются на протяжении пяти суток. Наибольший прирост случаев заражения наблюдается среди детей в возрастной группе от двух до пяти лет.

Также значительно увеличилось количество инфицированных среди россиян, у которых диагностированы диабет и другие хронические заболевания. Пожилые люди особенно уязвимы к гриппу из-за высокого риска развития пневмонии, которая может быть смертельной. В связи с этим в Госдуме предложили перевести всех офисных работников на удаленный режим работы из-за распространения вируса.

Ранее академик РАН Александр Горелов предупредил, что вирус птичьего гриппа может стать причиной новой пандемии. Пока возбудитель не передается между людьми, однако существует риск его мутации. Главная опасность вируса — высокая летальность. Эксперты подчеркивают необходимость внимательного мониторинга ситуации и принятия мер для предотвращения его распространения.