Российские полицейские пресекли вымогательство на 2,7 млн рублей В Домодедово задержали двух мужчин по делу о вымогательстве 2,7 млн рублей

В подмосковном Домодедово сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве 2,7 млн рублей у знакомого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Оба фигуранта задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. о. Домодедово при поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих местных жителей 35 и 39 лет, один из которых ранее судим, подозреваемых в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере, — сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

По версии следствия, в течение трех месяцев злоумышленники угрожали знакомому и членам его семьи физической расправой. Угрозы поступали в мессенджерах и при личных встречах. Опасаясь за безопасность близких, потерпевший передал вымогателям свыше 2,7 млн рублей, после чего обратился в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье задержаны трое мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у раненых участников специальной военной операции. Мужчины 1994, 1997 и 2002 годов рождения, один из которых ранее привлекался к ответственности за тяжкие преступления, были взяты с поличным. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафа до 500 тыс. рублей.